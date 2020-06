Usa-Iran: fonti stampa, Washington vorrebbe un faccia a faccia con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vorrebbero un incontro faccia a faccia con l'Iran per discutere delle liberazioni dei prigionieri e vorrebbero che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite imponga un embargo indefinito sulle armi alla Repubblica islamica. Ne parla la stampa internazionale, che cita una fonte diplomatica anonima degli Stati Uniti. I due avversari geopolitici sono in conflitto su diverse questioni, tra cui la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, due anni fa, di abbandonare l'accordo nucleare iraniano del 2015, in base al quale Teheran ha limitato il suo programma nucleare in cambio di sovvenzioni sanitarie ed economiche. (Nys)