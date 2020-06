Ue: Michel scrive ai leader europei, accordo su ripresa economica il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del Consiglio europeo e dei suoi 27 capi di Stato e di governo è quello di raggiungere un accordo sulla ripresa economica il più presto possibile e questo sarà possibile se i leader europei sosterranno le discussioni con senso di responsabilità e la volontà di uscire da questa grande sfida in modo unito e forte. E' quanto ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella sua lettera ai 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea per invitarli alla riunione di venerdì 19 giugno. "Il tema centrale dell'incontro sarà il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e il piano di risanamento. Sarà la prima volta che discuteremo del pacchetto dalla sua pubblicazione il 28 maggio. In seno al Consiglio è stato svolto molto lavoro per aiutare a preparare il terreno e consentire a tutte le delegazioni di comprendere chiaramente le varie parti della proposta. Ora è tempo che i membri del Consiglio europeo discutano approfonditamente il pacchetto", ha scritto. "Penso che siamo tutti consapevoli della complessità delle proposte e del tempo necessario per gestirle. Il nostro incontro di venerdì dovrebbe essere un importante trampolino di lancio verso un accordo in una successiva riunione fisica", ha aggiunto. (segue) (Beb)