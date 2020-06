Fase 3: D'Incà a Zaia, su app Immuni collabori, stop a facili annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà osserva che "tutte le Regioni hanno un rappresentante nel team che si occupa della comunicazione di app immuni e il sistema sanitario regionale è il soggetto che individua l’utente positivo attraverso il proprio sistema. Viene inserito - spiega in una nota - un codice alfanumerico del soggetto positivo che permette all'app di inviare le notifiche di esposizione al contagio. Non risponde al vero dunque che 'l’app salti a piè pari il sistema regionale': invito come sempre il presidente Zaia alla collaborazione e a lasciar da parte i facili annunci. La ministra Pisano e tutto il team di lavoro del dipartimento per l’Innovazione sono al lavoro perché l’app Immuni venga utilizzata e dia sicurezza a tutti i cittadini italiani". (Com)