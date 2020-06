Roma: Raggi, operazioni per mantenere in salute alberi città, intervento a Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma proseguono le operazioni per mantenere in salute gli alberi della città. "Oggi voglio parlarvi delle operazioni che il nostro servizio giardini svolge per mantenere in salute gli alberi della nostra città", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Proprio in questi giorni le squadre hanno concluso un intervento antiparassitario su 300 lecci in via Conte Verde, nel quartiere Esquilino - spiega il sindaco -. Parliamo di un trattamento per contrastare la cocciniglia, un pericoloso parassita che è in grado di colonizzare le piante e danneggiare le foglie fino a portare la pianta, in alcuni casi, alla morte. Anche lo scorso anno i nostri tecnici erano intervenuti sugli stessi alberi, utilizzando prodotti che vengono direttamente iniettati all’interno del tronco. Si tratta dell’unico tipo di trattamenti che possono essere effettuati nelle vie della città senza la necessità di chiudere le strade per 48 ore. Un intervento simile è stato realizzato a maggio dal servizio giardini su circa 300 olmi nel quartiere Miani, in zona Porta Ardeatina, e nel rione San Saba. In questo caso l’operazione mirava a contrastare un parassita diverso: la galerucella, un coleottero che debilita le piante rendendole vulnerabili agli attacchi degli altri insetti. Grazie a tutti i dipendenti che, in questi giorni, ci aiutano a fare ripartire la città", conclude Raggi. (Rer)