Governo: Bonetti, 2 milioni di euro per promuovere materie Stem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo bando investiamo 2 milioni di euro - aggiunge la ministra Bonetti - per realizzare, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, percorsi di approfondimento rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 4 ai 19 anni. Dopo i risultati positivi avuti con i progetti del 2016 e del 2018 'In Estate si imparano le Stem', si offre una nuova occasione di formazione con l’obiettivo di contrastare tutti quei pregiudizi e quegli stereotipi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti, e al tempo stesso stimolare l’apprendimento delle materie Stem, favorendo tra le ragazze una maggiore consapevolezza della propria attitudine verso queste materie. Un’opportunità che specie in questo tempo è ancor più necessario cogliere per essere al passo con le sfide del domani". (Rin)