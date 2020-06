Cile: coronavirus, aggiunti 31 mila nuovi casi sfuggiti al conteggio ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago del Cile, 16 giu - Il ministero della Salute del Cile ha aggiunto questo martedì 31.412 nuovi casi di contagio da coronavirus a partire dalla decisione di includere nel registro test positivi che non erano stati contabilizzati a causa della dimora nella consegna dei risultati. "Abbiamo scoperto che esiste un numero importante di persone che non sono state notificate o il cui stato non era stato aggiornato e risultava in stato di attesa. Tutte queste persone sono risultate positive al test Pcr e rappresentano quindi casi confermati", ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il capo del dipartimento di epidemiologia del ministero della Salute, Rafael Araos. I nuovi casi si aggiungono quindi al numero ufficiale diramato nel precedente bollettino per un totale di 215.861 contagi dall'inizio della pandemia. Con 21 nuovi decessi nelle ultime 24 il numero totale delle vittime è invece di 3383.(Bua)