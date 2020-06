Alitalia: De Micheli, fatto tutto quello che era necessario, ma no low cost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha spiegato che di aver "presentato al presidente Consiglio le linee guida sul piano industriale di Alitalia, gli obiettivi industriali da dare alla compagnia". "Il Mef - ha aggiunto - sta completando la procedura per finanziare la nuova Alitalia con 3 miliardi. Tutto quello che era necessario fare lo abbiamo fatto". "Ci sono condizioni diverse a qualche mese fa. C'è stata questa tragedia e la situazione delle compagnie aeree è faticosa ovunque. Alitalia - ha spiegato - può ripartire da zero imparando dagli errori del passato; rinnovando la flotta; governando una strategia sul medio e lungo raggio; modificando molte delle strutture dei costi". Nel piano presentato, ha poi chiarito, "non c'è la possibilità" di una parte di compagnia dedicata alla low cost. (Rin)