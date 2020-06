Brasile: coronavirus, a causa della pandemia perso un milione di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus in Brasile ha causato la perdita di circa un milione di posti di lavoro a maggio 2020. È quanto emerge da un'indagine dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), secondo cui, il contingente di disoccupati nell'ultima settimana del mese ha raggiungo i 10,9 milioni di persone, potando il tasso di disoccupazione all'11,4 per cento. Nella prima settimana di maggio, il contingente di disoccupati contava 9,8 milioni di persone e il tasso di disoccupazione era del 10,5 per cento. I dati sono contenuti nell'indagine Pnad Covid19 condotta con il supporto del ministero della Salute per identificare gli impatti della pandemia sul mercato del lavoro.(Brp)