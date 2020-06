Calcio: Spadafora, problema su quarantena di squadra non è risolto, serve modifica a decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No" il problema sulla quarantena per le squadre di calcio in caso di un tesserato positivo "non è stato superato". Lo ha affermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo nel corso della registrazione di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera. "Visto che la situazione sanitaria è migliorata - ha ricordato - la Figc ha proposto modifiche al proprio protocollo. Su queste modifiche" fra cui l'esenzione dalla quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di un calciatore o membro dello staff positivo "il Cts ha detto che da un punto di vista scientifico si può essere d'accordo ma bisogna cambiare la norma sui 14 giorni di quarantena che è contenuta in un decreto legge. O si fa un emendamento al dl - ha aggiunto - oppure in un prossimo dl dobbiamo cambiare. Ma non credo ci siano i tempi per essere efficaci dal 20, cercheremo di fare presto". (Rin)