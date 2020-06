Coronavirus: Consiglio regionale Lombardia approva mozione su minori entrate, 'Stato compensi calo'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell’emergenza Covid nelle casse di Regione Lombardia non sono entrati circa 318 milioni di euro. Per questo motivo in due mozioni abbinate di Lega e Forza Italia, entrambe approvate dall'Aula del Consiglio regionale, si chiede alla giunta di impegnarsi "a richiedere con la massima urgenza al governo di predisporre un sistema di riconoscimento finanziario che garantisca e compensi i mancati gettiti regionali e provveda alla copertura delle spese sostenute dalla Regione durante l’emergenza Covid. Sempre nella seduta odierna a Palazzo Pirelli l'assemblea regionale ha approvato una mozione del Partito democratico che chiede alla giunta di "istituire una struttura di programmazione sanitaria per il coordinamento dell’assistenza territoriale e dei servizi sociali dei Comuni con l’obiettivo di dare il via a un piano sanitario post-Covid. Il documento punta a garantire il tracciamento epidemiologico tramite test sierologi e relativi tamponi rinofaringei e ad assicurare la piena realizzazione entro la fine di luglio del numero di Unità speciali per la continuità assistenziale (Usca), con l’obiettivo, come previsto dalla normativa nazionale, di istituirne una ogni 50 mila abitanti. Il documento parla anche di vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per gli over 65, categorie fragili e insegnanti e sollecita la messa in rete di una piattaforma informatica di telemedicina.(com)