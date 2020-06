Montanelli: Non Una di Meno a Sala, pedofilia non è errore, banalizzazione pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stupro e la pedofilia non sono errori. È il messaggio che il collettivo 'Non Una di Meno' vuole mandare al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha definito una “macchia nel passato” di Indro Montanelli il suo “matrimonio” con Destà, dodicenne eritrea “comprata” dal giornalista durante la sua esperienza coloniale. “Al sindaco Sala diciamo che prima di tutto rifiutiamo ogni sorta di banalizzazione pericolosa in quanto proveniente da una carica pubblica e istituzionale dello stupro, della pedofilia, della violenza razzista e coloniale come errori o come macchie nel passato. Non so quali macchie abbia Sala nel suo passato, ma stia sicuro che nessuna di noi ha come macchia la pedofilia o lo stupro”, ha detto Elena di 'Non Una di Meno' a margine della manifestazione organizzata dal collettivo in piazza della Scala di fronte a Palazzo Marino. “Se Sala si riferisce al fatto che gli italiani sono il primo popolo per turismo sessuale minorile nel resto del mondo, allora forse è vero che queste macchie sono fin troppo diffuse, ma non è continuando a celebrare il mandato che affronteremo il fatto che abbiamo questo triste primato”, ha concluso l’attivista.(Rem)