Venezuela: Ue, governo e opposizione avviino negoziati per costituzione Consiglio elettorale

- L'Unione europea chiede al governo venezuelano e all'opposizione di avviare negoziati inclusivi per la costituzione del Consiglio elettorale e la revoca dei divieti ai partiti di opposizione, in quanto tutti gli attori nazionali dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati, nell'interesse dei cittadini. Lo ha dichiarato, a nome dell'Ue, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ricordando che il 10 giugno la Corte suprema venezuelana ha fissato una scadenza di 72 ore al Comitato per le nomine elettorali, istituito lo scorso novembre in seno all'Assemblea nazionale, per identificare i nomi dei candidati a rettori del Consiglio elettorale (Cne). Il 12 giugno, la Corte suprema venezuelana ha nominato i rettori del Consiglio elettorale e, il 15 giugno, lo stesso tribunale ha sospeso la giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti dell'opposizione, e un membro del gruppo di opposizione del G4, e ha nominato un consiglio ad hoc. (segue) (Beb)