Venezuela: Ue, governo e opposizione avviino negoziati per costituzione Consiglio elettorale (2)

- Secondo l'Ue, queste decisioni riducono al minimo lo spazio democratico nel paese e creano ulteriori ostacoli alla risoluzione della profonda crisi politica in Venezuela. "Elezioni legislative e presidenziali libere ed eque che rispettino gli standard internazionali sono fondamentali per superare la crisi in Venezuela. Un Consiglio elettorale indipendente ed equilibrato, nonché condizioni di parità che consentano la partecipazione di partiti e candidati politici, sono una pietra angolare per un processo elettorale credibile", si legge nella dichiarazione. "L'Ue chiede al governo e all'opposizione di avviare negoziati significativi e inclusivi verso la costituzione del Consiglio elettorale e la revoca dei divieti ai partiti di opposizione. Tutti gli attori nazionali dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati, nell'interesse di tutti i venezuelani", continua. Per l'Ue, in un momento in cui una complessa situazione umanitaria si aggiunge alla crisi politica, tutte le parti in Venezuela devono unire le forze per trovare la strada per una soluzione politica sostenibile e inclusiva. L'Ue ribadisce il proprio sostegno a qualsiasi sforzo significativo in tale direzione, nonché l'impegno a lungo termine nei confronti del popolo venezuelano e si impegna a lavorare con i venezuelani e la comunità internazionale, anche attraverso il gruppo di contatto internazionale, verso un ritorno pacifico alla democrazia e allo stato di diritto. (Beb)