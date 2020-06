Usa: ambasciata italiana sostiene il "Pride Month"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della manifestazione “Pride Month - Capital Pride” che si tiene ogni anno dal 4 al 15 giugno 2020, l’ambasciata d'Italia a Washington ha aderito e sostenuto la campagna sui diritti delle persone Lgbtq+ attraverso le piattaforme Twitter e Instagram. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, alla campagna hanno partecipato anche altre rappresentanze diplomatiche a Washington oltre al Dipartimento di Stato. Tra i sostenitori, vanno annoverati anche Digital diplomacy coalition (Ddc) e Capital Pride Dc, che hanno amplificato la visibilità della campagna attraverso i propri account. L’iniziativa di sensibilizzazione si è svolta sulle piattaforme Twitter e Instagram, con una serie di post concernenti la priorità attribuita da tutti i paesi coinvolti alla difesa dei diritti delle persone Lgbtq+ e alla lotta contro ogni forma di discriminazione sulla base degli orientamenti sessuali e identità di genere e in linea con le posizioni del governo italiano espresse da ultimo in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia il 17 maggio scorso. Con la partecipazione alla campagna, si è potuto sottolineare l’impegno dell’Italia per la promozione e la tutela dei principi di uguaglianza e dignità di tutti gli esseri umani sia a livello nazionale che nei fora internazionali, tra cui il Consiglio per i diritti umani a Ginevra, dove l'Italia siede per il triennio 2019-2021.(Com)