Roma: approvata mozione M5s, droni e vigili in bici contro i roghi tossici

- Agenti di polizia locale addestrati per guidare droni che consentano di individuare in tempo i roghi tossici ed altri addetti al controlli in bicicletta di parchi e aree verdi. È questa una delle richieste contenuta in una mozione a prima firma del consigliere capitolino del M5s Roberto Di Palma approvata questo pomeriggio dall'Assemblea capitolina. "Chiediamo alla sindaca e alla giunta, che Roma Capitale si faccia promotrice di un tavolo di lavoro 'interforze', con Prefettura, polizia di Stato, carabinieri rorestali, coordinato dal capo gabinetto e alla presenza della polizia cocale, che abbia come obiettivo il contrasto al deprecabile fenomeno dei roghi tossici, attraverso l’analisi dell’efficace modello di cittadinanza attiva, messo in atto nel Municipio VII dal Comitato 'Caffarella, no roghi tossici!'", spiega sul suo profilo Facebook Di Palma. "Anche grazie a questo comitato - prosegue - e alla proficua collaborazione con le forze dell’ordine, è stato possibile, nell’arco di 6 mesi, l’arresto di 5 persone, la denuncia di 7 persone colte in flagranza di reato, nonché il blocco di un'impresa edile che smaltiva i residui tramite roghi e il sequestro di un'area di 2000 mq. L’idea è quella di analizzare nel dettaglio questo 'modello', per replicarlo in altri quadranti della città. In questa mozione chiediamo inoltre che un ruolo centrale lo abbia la Polizia Locale attraverso la formazione di 10 agenti specializzati alla guida dei droni e di 50 agenti allo svolgimento dei servizi in bicicletta, per interventi nei parchi, giardini, aree verdi, piste ciclabili, golene di fiumi cittadini, centro storico e zone pedonali. Uno studio ha dimostrato che il servizio di Polizia locale in bicicletta è visto dalla cittadinanza in maniera più amichevole ed in molti casi permette una maggiore efficacia nel contrasto agli illeciti che vengono commessi in città. Con le nuove assunzioni che Roma Capitale sta facendo, ora è possibile puntare su questi nuovi servizi".(Rer)