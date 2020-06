Calcio: Spadafora, qualche partita in chiaro, siamo a buon punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune partite della Serie A, che ripartirà ufficialmente il prossimo 20 giugno, potrebbero essere trasmesse in chiaro. "Siamo a buon punto", ha spiegato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo nel corso della registrazione di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera. "Ho avuto la disponibilità da tutti i soggetti" fra cui Sky e Dazn ed ora "dobbiamo trovare delle forme che garantiscano tutti, a cominciare dagli italiani per avere qualche partita in chiaro. Nel giro delle prossime 48 ore avremo una soluzione". "Credo - ha aggiunto - ci saranno un paio di partite in chiaro e ci sarà spazio per tutte" le televisioni. (Rin)