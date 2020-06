Alitalia: Mulè (FI), continuare a perdere tempo è miglior passatempo di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che"quando Conte esordisce con 'abbiamo un progetto' c'è di che preoccuparsi perché puntualmente alle parole non seguono i fatti. Alitalia e i suoi dipendenti - ricorda il parlamentare in una nota - si ritrovano da anni sballottati da una parte all'altra, tra privatizzazioni e nazionalizzazioni, senza che alcuno sia stato in grado di stabilizzare la loro posizione e dare all'Italia la propria compagnia di bandiera. Ma appunto alle parole seguono soltanto parole, perché alla frase piena di nulla e retorica, 'il nuovo soggetto dovrà riuscire a interpretare quello che è lo spazio di mercato', segue la perfetta rappresentazione della comunicazione del premier Conte: questa sera ci sarà una riunione con i ministri competenti per definire il dossier, perché continuare a perdere tempo è il miglior passatempo di questo governo". (Com)