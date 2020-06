Fase 3: Dadone, in Pa oltre a lavoro agile rientri in ufficio contingentati e in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma che "la Pa non si è mai fermata e ha continuato a garantire i servizi essenziali anche nella fase acuta della pandemia. Tuttavia, la macchina dello Stato deve ora supportare il sistema Paese nel momento decisivo della ripartenza. Ecco perché - spiega su Facebook - abbiamo chiesto alle amministrazioni di programmare, accanto al lavoro agile che rimane la modalità ordinaria, rientri in ufficio contingentati e in sicurezza per l’espletamento delle pratiche e delle procedure non 'smartabili' e connesse alle attività economiche strategiche. Il settore pubblico - conclude Dadone - continua a sostenere il rilancio dell’Italia". (Rin)