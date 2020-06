Roma: Fd'I, maggioranza M5s scorretta, inverte ordine lavori Aula per mancanza numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la maggioranza grillina in Campidoglio con grande scorrettezza ha invertito a maggioranza un ordine dei lavori deciso all'unanimità in capigruppo". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "Un atto che nasconde la paura di fare una figuraccia giovedì al ritorno in Aula Giulio Cesare. Per questo motivo i grillini - aggiungono gli esponenti di Fd'I - hanno deciso di anticipare a domani le delibere per discuterle comodamente da casa e trovarsi giovedì in Aula senza numeri a discutere le mozioni delle opposizioni magari per far cadere il numero legale. Di fronte a questa scorrettezza - concludono - la nostra risposta sarà una dura opposizione che insegnerà ai grillini a comportarsi in modo più corretto verso le opposizioni e verso la città".(Com)