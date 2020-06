Autostrade: Aspi su A14, riduzione pedaggi volontaria per supporto a gravi disagi viaggiatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale agevolazione - prosegue Aspi - nulla aveva a che vedere con la situazione dell'autostrada A16, dove il limite imposto da analoghi restringimenti di carreggiata era di 80km/h e dove, visti i flussi di traffico storicamente inferiori rispetto all'A14, non si verificarono disservizi rilevanti. Autostrade per l'Italia confida dunque di dimostrare all'Antitrust l'assoluta correttezza del proprio operato, finalizzato a favorire gli utenti maggiormente incorsi in gravi situazioni di congestionamento della rete. La società ha inoltre comunicato diffusamente, attraverso i propri canali di informazione all'utenza e tramite i media, le modalità per ottenere il rimborso del pedaggio sulla A14, di cui ha già fornito prime oggettive evidenze all'Antitrust. (Com)