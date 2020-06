Ue-Russia: videoconferenza tra Borrell e Lavrov, focus su Covid-19, Iran e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi una video conferenza tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il ministro degli Affari esteri russo, Sergej Lavrov, per parlare delle relazioni tra Ue e Russia e di questioni regionali e internazionali. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato come Borrell abbia sottolineato il fatto che la sfida posta dalla pandemia di coronavirus richieda cooperazione internazionale, solidarietà e sostegno alle popolazioni più vulnerabili. In merito all'Iran, Borrell e Lavrov hanno concordato che la tutela del Piano d'azione congiunto globale, conosciuto anche come l'accordo sul nucleare iraniano, rimane una priorità assoluta e l'Alto rappresentante ha sottolineato che l'unità tra i restanti partecipanti è fondamentale per continuare i lavori per affrontare le questioni relative sia al nucleare che alle sanzioni e tornare alla piena attuazione dell'accordo. (segue) (Beb)