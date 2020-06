Ue-Russia: videoconferenza tra Borrell e Lavrov, focus su Covid-19, Iran e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella video conferenza si è parlato anche della situazione in Ucraina e Borrell ha incoraggiato la Russia a compiere ulteriori progressi nell'attuazione degli accordi di Minsk. Inoltre, l'Alto rappresentante ha espresso l'auspicio che Lavrov partecipi alla quarta conferenza di Bruxelles sul sostegno al futuro della Siria e della regione il 30 giugno, che mira a radunare la comunità internazionale attorno al pieno e concreto sostegno ad una soluzione politica negoziata dalle Nazioni Unite, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ad un sostegno finanziario per far fronte alla crisi siriana. E' stato ricordato che la Russia ha una responsabilità particolare nello spingere per un cessate il fuoco totale e per la ripresa dei colloqui politici sotto l'egida delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la Libia, Borrell ha ribadito la necessità per tutte le parti di concordare rapidamente un accordo di cessate il fuoco nel quadro 5+5. Parallelamente, le parti, sostenute dai loro sostenitori, devono impegnarsi in modo costruttivo in tutti gli aspetti del dialogo intra-libico guidato dalle Nazioni Unite al fine di aprire la strada a un accordo politico globale in conformità con i parametri concordati a Berlino. (Beb)