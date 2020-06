Montanelli: flash mob di 'Non Una di Meno' a Milano, colonialismo è stupro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attiviste milanesi di “Non Una di Meno” hanno scritto con della vernice rosa “il colonialismo non è stupro” sulla parte aperta al traffico di piazza della Scala. Il flash mob è avvenuto nel corso del presidio organizzato dal collettivo femminista dopo che le manifestazioni antirazziste esplose in tutto il mondo a seguito dell’uccisione di George Floyd hanno riaperto il dibattito sulla rimozione della statua di Indro Montanelli, a causa del passato coloniale del giornalista. “Altre città del mondo hanno le strade che urlano ‘Black Lives Matter’, noi invece abbiamo spugnette che tolgono macchie di vernice”, ha spiegato Elena di 'Non Una di Meno' a margine della manifestazione. “Anche noi - ha aggiunto l’attivista - vogliamo che le nostre strade e il nostro spazio urbano urlino che il colonialismo è stupro. Lo stupro è un'arma coloniale e di guerra ed è stato usato sistematicamente nelle colonie dagli ‘italiani brava gente’. Vogliamo che anche le strade e il selciato di Milano parlino di questo”, ha concluso. Durante il flash mob i carabinieri hanno bloccato la circolazione di auto e motorini, che ora hanno ripreso a passare sulla strada vergata con la grande scritta rosa tracciata dalle femministe di 'Non Una di Meno'.(Rem)