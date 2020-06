Libia: governo italiano, "sgomento" per scoperta fosse comuni a Tarhouna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano esprime "sgomento" per la recente scoperta di numerose fosse comuni nell'area di Tarhouna in Libia. Lo riferisce la Farnesina in una nota, ricordando che in base alle "dichiarazioni del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, dell'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell e della missione Unsmil, l'Italia chiede che sia avviata un'indagine indipendente e trasparente affinché vengano individuati e puniti i responsabili. L'Italia - si conclude - richiama tutte le parti coinvolte nel conflitto in Libia al pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario". (Res)