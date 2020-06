India-Canada: colloquio telefonico Modi-Trudeau, focus su cooperazione contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo del Canada, Justin Trudeau, incentrato sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due premier si sono scambiati informazioni sull’evoluzione della situazione nei rispettivi paesi e hanno discusso la possibilità di collaborare a livello internazionale per affrontare la crisi sanitaria ed economica, concordando sull’idea che la partnership indo-canadese possa essere una forza positiva per il mondo. I due leader hanno evidenziato la necessità di rafforzate le istituzioni multilaterali, tra le quali l’Organizzazione mondiale della sanità (Ams), impegnandosi a cooperare in tali sedi. Modi ha espresso apprezzamento per l’assistenza fornita dalle autorità canadesi ai cittadini indiani e per averne agevolato i rimpatri. Trudeau, a sua volta, ha ringraziato Nuova Delhi per aver facilitato i rimpatri. I due capi di governo hanno sottolineato che tra i due paesi c’è una convergenza naturale su molte questioni globali e si sono impegnati a proseguire le consultazioni.(Inn)