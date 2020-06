Brasile: coronavirus, ministro educazione multato per mancato uso della mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Distretto federale del Brasile ha elevato una contravvenzione a carico il ministro dell'Educazione, Abraham Weintraub, per mancato uso della mascherina di protezione nel corso di una manifestazione di sostegno al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, la scorsa domenica a Brasilia. Il ministro dovrà versare 2 mila real (348 euro). L'uso della mascherina di protezione è obbligatorio nelle aree pubbliche della capitale dal 30 aprile. Chiunque venga identificato senza l'accessorio può essere multato fino 2 mila real, oltre ad essere responsabile per il reato di infrazione di misure sanitarie. La pena in questo caso può essere fino a un anno di reclusione.(Brp)