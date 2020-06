Brasile: vendite al dettaglio in calo del 16,8 per cento ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le categorie commerciali hanno registrato cali. La flessione più intensa è stata registrata per il settore tessuti, abbigliamento e calzature, crollato del 60,6 per cento, seguita da quella del settore libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria (-43,4 per cento), veicoli, motocicli e ricambi (-36,2 per cento, articoli di uso personale e domestico, che comprende grandi magazzini, ottici e articoli sportivi (-29,5 per cento), attrezzature e forniture per ufficio, computer e comunicazione (-29,5 per cento), mobili ed elettrodomestici (-20,3 per cento), articoli farmaceutici, medici, ortopedici e di profumeria (-17 per cento), combustibili e lubrificanti (-15 per cento), ipermercati, supermercati, prodotti alimentari, bevande e tabacco (-11,8 per cento), materiale da costruzione (-1,8 per cento). (Brb)