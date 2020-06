Difesa: Tofalo (M5s) in commissione Camera per ratifica accordi bilaterali cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nella commissione Difesa della Camera, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo è intervenuto per la ratifica di tre accordi bilateri in ambito difesa, i primi due tra Italia e il governo della Mongolia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il terzo tra l'Unione europea e l'Australia. "Lo scopo principale degli accordi tra la Repubblica italiana e la Mongolia da una parte, e la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay dall'altra, è principalmente quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e dei due Paesi (Mongolia e Repubblica orientale dell'Uruguay) nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare i rapporti sulle questioni di sicurezza", informa il sottosegretario. "L'accordo assume un valore importante e strategico considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali delle nazioni e vuole incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra le parti nel settore della difesa", aggiunge. (segue) (Com)