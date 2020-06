Difesa: Tofalo (M5s) in commissione Camera per ratifica accordi bilaterali cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota di Tofalo si legge poi che "il disegno di legge per la ratifica dell'Accordo, arrivato oggi in commissione alla Camera, è stato presentato congiuntamente dal ministero Affari esteri e dal ministero della Difesa. Tra gli strumenti di attuazione dell'Accordo si trovano intese tecniche, piani annuali e pluriennali, campi di cooperazione che riguardano la difesa e la sicurezza, la ricerca e lo sviluppo, il supporto logistico e acquisizione di produttivi e servizi per la difesa, operazioni per il mantenimento della pace e l'assistenza umanitaria, lo scambio di informazioni, formazione ed addestramento militare, nonché le modalità di cooperazione come visite, scambi di esperienze, partecipazioni a corsi ed esercitazioni militari. Viene disciplinata, inoltre, l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa". (segue) (Com)