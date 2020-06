Ue: Michel scrive ai leader europei, accordo su ripresa economica il prima possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo ha spiegato di volere che si confermasse "la nostra comprensione su una serie di punti in cui sento che sta emergendo un consenso". Come, ad esempio, il fatto che l'Unione europea abbia bisogno di "una risposta eccezionale a questa crisi senza precedenti, commisurata all'entità della sfida". O che "la risposta dovrebbe essere finanziata mediante prestiti della Commissione sui mercati finanziari e, per consentire ciò, dobbiamo aumentare il massimale delle risorse proprie". Oppure il fatto che "i nostri sforzi dovrebbero essere indirizzati verso i settori e le parti geografiche più colpiti dell'Europa" e che "il prossimo Qfp dovrebbe essere adeguato per tener conto della crisi e dovrebbe essere preso in considerazione insieme al piano di ripresa". (segue) (Beb)