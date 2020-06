Trasporti: ministro Trasporti francese visita lo stabilimento di Thales Alenia Space di Roma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, ha dichiarato: "Siamo profondamente onorati perché l'importante visita di oggi è un segnale verso il ritorno alla normalità post-Covid. Con un'impronta significativa in Italia Thales Alenia Space rappresenta una delle forze trainanti in Italia nel campo dell'alta tecnologia. Vogliamo essere un esempio di resilienza, oltre a mostrare una grande responsabilità nei confronti dell'intera filiera spaziale italiana ed europea." "La cooperazione tra le unità italiane e francesi, dove lavorano circa 2.200 e 4.000 dipendenti rispettivamente, è un impegno costante con anche gli altri siti per mantenere l'industria europea all'avanguardia e consentire la creazione di tecnologie spaziali innovative per una vita più sostenibile sulla Terra e nello spazio", ha concluso Hervé Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space. (Com)