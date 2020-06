Emilia Romagna: assessore Colla, finalmente si volta pagina sulla vertenza Demm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con oggi si chiude una fase burrascosa e se ne apre una nuova in cui siamo tutti impegnati a garantire un futuro all’azienda, che rappresenta una realtà prestigiosa e molto importante per il territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro dell'Emilia Romagna Vincenzo Colla, al termine dell’incontro di oggi pomeriggio a Bologna in Regione, dove si è riunito il tavolo istituzionale di salvaguardia occupazionale sulla crisi Demm di Porretta (Alto Reno Terme), azienda metalmeccanica e motoristica dell’Appennino bolognese, oggi di proprietà della holding tedesca Certina. Colla ha spiegato: "“Le istituzioni hanno chiesto alle parti certezze e un impegno preciso per evitare le turbolenze del passato e garantire l’occupazione, in un territorio particolarmente fragile come la montagna bolognese. Se si avvia una nuova fase, che prevede investimenti innovativi e ambientali e se c’è un accordo sindacale che metta in sicurezza un percorso di impatto sociale, allora in questo perimetro, in un rapporto di fiducia reciproca, noi siamo disponibili ad accompagnare l’azienda rispetto ai bisogni di investimento e commerciali. Così come confermo la continuità dell’impegno della Regione sulla formazione, per l’aggiornamento delle competenze e la riconversione dei lavoratori in cassa integrazione”.(Ren)