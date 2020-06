Coronavirus: in Lombardia 143 nuovi casi positivi, ricoveri in t.i. sotto quota 70

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 143 (di cui 54 a seguito di test sierologici) i nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 7.044 tamponi effettuati. Lo comunica la Regione nel bollettino giornaliero con i dati sull’andamento dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono 877 (totale 60.361) mentre i nuovi decessi constatati sono 9 (totale 16.466). Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva - 25 (totale 69) e quelli non in t.i. -116 (totale 1.902). Le persone attualmente positive in regione sono 15.233, in calo 743 unità da ieri. (Rem)