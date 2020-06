Italia-Francia: 10 punti di convergenza nella cooperazione nel campo dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del vertice intergovernativo di Napoli del febbraio 2020, il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il segretario di Stato per i trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, hanno tenuto un dialogo strategico sui trasporti ieri oggi a Roma. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) in un comunicato. Consapevoli dell'importanza di una stretta relazione franco-italiana per far avanzare l'Europa nei trasporti, i ministri hanno concordato dieci punti di convergenza: l'Importanza di continui scambi tra i due ministeri al fine di coordinare le misure nel trasporto transfrontaliero, anche per quanto riguarda i protocolli di sicurezza, nel contesto della crisi Covid-19, al fine di assicurare il funzionamento e l'efficienza dei trasporti. La necessità di un'approvazione ambiziosa e rapida dello European Recovery Plan, che includa il sostegno ai trasporti e alle infrastrutture, agli operatori del trasporto merci e all'innovazione al fine di rispondere alle esigenze del settore e sostenere la ripresa e la resilienza economica complessiva. L'importanza del "meccanismo per collegare l'Europa" (Cef) per sviluppare infrastrutture per il trasferimento modale e accelerare la transizione verso un trasporto sostenibile. L'invito a sostenere il trasporto ferroviario di merci, un settore transfrontaliero per natura al centro delle sfide del Green Deal e cruciale per la competitività e l'integrazione dell'industria europea, con un meccanismo di sostegno finanziario europeo per gli operatori del trasporto ferroviario di merci per rafforzare lo shift modale. (segue) (Com)