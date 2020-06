Fisco: Lega, governo ha perso senso realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili Economia e Turismo della Lega, Alberto Bagnai e Gian Marco Centinaio, rilevano in una nota che "la mancata cancellazione della scadenza Imu sancisce definitivamente il totale scollamento dalla realtà di questo esecutivo che, anziché affrontare la drammatica questione della crisi di liquidità, preferisce barricarsi in kermesse inutili e autoreferenziali, allontanandosi sempre di più dagli organismi legislativi". I due senatori, nel ricordare come oggi oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale (il 41 per cento sono lavoratori dipendenti e pensionati) verseranno 10,1 miliardi di euro per le cosiddette "seconde case" proseguono: "Relativamente al settore del turismo, sono stati ignorati i suggerimenti delle associazioni di categoria, che volevano estendere l’esenzione anche ai frequenti casi in cui il proprietario dell’immobile gestisce direttamente la struttura ricettiva. Nel turismo, come e più che negli altri settori dell’economia italiana, le aziende avrebbero bisogno di vere esenzioni fiscali più che di falso credito, come quello promesso dal decreto Liquidità, che stenta a materializzarsi per decine di migliaia di aziende. Indebitarsi per pagare le tasse - concludono Bagnai e Centinaio - non è una soluzione".(Com)