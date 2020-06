Stati Generali: sindaco Sala, iostoconaboubakar perché vita è fondata sul lavoro degno con diritti e salari equi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "#iostoconaboubakar perché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. #iostoconaboubakar perché la vita è fondata sul lavoro degno, che ha alla base diritti e salari equi. #iostoconaboubakar perché la società per come la vogliamo non ha invisibili. Sosteniamo Aboubakar Soumahoro in questa battaglia". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, postando su Facebook una foto che lo ritrae abbracciato al sindacalista dell'Usb, che oggi ha incontrato il premier Giuseppe Conte a Villa Pamphili nell'ambito degli Stati Generali. (com)