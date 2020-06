Coronavirus: Consiglio regionale Lombardia approva mozione per test a tariffa standard e tamponi gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia una mozione congiunta che prevede, tra gli altri punti, l'esecuzione nell'ambito del sistema sanitario regionale dei tamponi, senza quindi costi aggiuntivi per chi risulta positivo ai test sierologici, mentre oggi viene rimborsato solo se anche il tampone risulta positivo. Tra gli altri punti si dovrà condurre uno studio epidemiologico tramite test sierologici sugli over 65, segnalata come la categoria più colpita dal virus, oltre a indicare ai laboratori una tariffa standard per i test sierologici effettuati in via privata, "per evitare speculazioni", come si è sottolineato più volte durante la discussione generale in aula. Infine, si dovrà anche prevedere un percorso agevolato per le aziende che vorranno effettuare i test sui propri dipendenti. (Rem)