Difesa: Tofalo (M5s) in commissione Senato su Golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo ha partecipato oggi al Senato, in commissione Difesa, alla discussione sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. "Il decreto ha l'obiettivo di individuare ulteriori beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti che hanno preso in esame il Golden power, tra i quali il Dpcm n.108 del 2014 che identificava le tecnologie per il sistema di difesa e sicurezza nazionale", informa il sottosegretario Tofalo. (segue) (Com)