Stati Generali: Aboubakar Soumahoro, governo presti attenzione a invisibili, ecco le nostre proposte

- "Siamo stati ricevuti dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, ed il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. A loro abbiamo rappresentato le ragioni di questo sciopero della fame e della sete iniziato stamattina ma che in realtà trae le sue ragioni da molto lontano, dalla morte di tanti lavoratori sfruttati, esclusi e invisibili. Persone per cui fino adesso la politica, il governo, nella sue azioni non ha mai sentito considerato". Lo ha affermato il sindacalista Aboubakar Soumahoro dopo essere stato ricevuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Villa Doria Pamphilj dove sono in corso gli Stati Generali. Le tre richieste che sono alla base di questa protesta, ha chiarito, "sono la riforma della filiera agricola, con l’adozione di una patente del cibo capace di garantire che sia sano. Quindi liberando gli agricoltori, i braccianti e contadini stessi dallo strapotere dei giganti del cibo che favoriscono sia lo sfruttamento che il caporalato". La seconda richiesta riguarda "un Piano di emergenza per assorbire le persone che non hanno un lavoro e tutelare chi rischia di perderlo il lavoro". Il terzo punto "riguarda le politiche migratorie" partendo dall’eliminazione della "legge Bossi-Fini e dei decreti sicurezza". (Rin)