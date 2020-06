Imprese: Terna, online sezione dedicata a riassetto della rete elettrica in Val d’Isarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online, sul sito internet di Terna, la sezione dedicata al progetto di alimentazione elettrica della linea ferroviaria in Val d'Isarco. Stando al relativo comunicato stampa, la pagina mette a disposizione dei cittadini le cartografie progettuali con le soluzioni localizzative frutto del percorso di progettazione partecipata intrapreso da Terna e la provincia autonoma di Bolzano con tutti i soggetti coinvolti. Il progetto, ottimizzato sulla base delle indicazioni emerse nell’ambito del tavolo tecnico di concertazione e dei “Terna Incontra” di luglio e ottobre 2019, è stato presentato dalla società al presidente della provincia autonoma di Bolzano e ai sindaci dei comuni interessati dall’opera lo scorso 22 maggio, in videoconferenza. In tale occasione, prosegue la nota, sono state condivise le fasce di fattibilità con alcune varianti alternative che saranno ora sottoposte ad una valutazione ambientale strategica (Vas) dagli uffici tecnici della provincia di Bolzano: tale procedimento prevede la pubblicazione dei documenti tecnici presentati. Conclusa la Vas, Terna elaborerà i tracciati definitivi, e l’opera sarà sottoposta ad autorizzazione unica presso il ministero dello Sviluppo economico e alla valutazione di impatto ambientale del ministero dell’Ambiente. L’intervento, come previsto dal protocollo di intesa siglato da Terna, Rfi e la provincia autonoma il 18 giugno 2018, ha l’obiettivo di consentire l’alimentazione elettrica della direttrice ferroviaria lungo l’asse del Brennero, e permetterà, a valle della realizzazione delle due nuove dorsali 220/132 chilovolt, un’ampia razionalizzazione delle linee elettriche presenti in Val d’Isarco. È prevista infatti la demolizione di circa 260 chilometri di elettrodotti esistenti a 132 chilovolt e oltre 900 sostegni elettrici. (Com)