Coronavirus: in provincia di Milano 42 nuovi casi positivi, zero a Lecco

- In provincia di Milano sono 42 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 18 in città. È quanto comunica la Regione nel bollettino giornaliero con i dati sull’andamento dell’epidemia. L’area metropolitana del capoluogo lombardo è seguita dalla provincia di Varese (+22), Mantova (+12), Bergamo (+12), Brescia (+11) e Como (+10). Restano sotto la doppia cifra i nuovi contagi nelle restanti province: Lodi (+8), Monza e Brianza (+7), Pavia (+6), Cremona (+3) e Sondrio (+1). Zero nuovi a casi nel Lecchese. (Rem)