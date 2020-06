Umbria: Pd, minacciare denunce a politici e giornalisti è degenerazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test rapidi, i consiglieri regionali umbri del Partito democratico, Tommaso Bori e Michele Bettarelli hanno replicato alla maggioranza che nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza stampa sul tema: "Il ruolo dell'opposizione è vigilare su chi governa, il ruolo della stampa è quello di informare la società. Entrambi sono funzioni irrinunciabili per i cittadini e per le istituzioni”. Quindi hanno aggiunto: “minacciare con denunce preventive giornalisti e consiglieri che esercitano il loro ruolo non solo è intimidatorio, ma configura anche una degenerazione politica inaccettabile”. (Ren)