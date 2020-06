Brasile: azioni antidemocratiche, Corte suprema autorizza sequestri e perquisizioni contro 21 indagati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la polizia federale del Brasile ha arrestato l'attivista Sara Fernanda Giromini, conosciuta come Sara Winter e altre cinque persone indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo che, lo scorso sabato, 13 giugno, alcuni manifestanti hanno esploso fuochi d'artificio in direzione della sede della Corte suprema. Sara Winter è il capo del movimento politico di estrema destra "Gruppo 300 del Brasile", ritenuto responsabile del grave episodio registrato sabato. I sei sono sospettati di aver organizzato l'azione e raccolto fondi per poter portare avanti gli atti oltre che di crimini contro la legge sulla sicurezza nazionale. (segue) (Brb)