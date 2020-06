Turchia-Italia: domani il ministro degli Esteri Di Maio incontrerà l'omologo Cavusoglu ad Ankara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero degli Esteri italiano, nel 2019 l’Italia si conferma quale quinto partner commerciale della Turchia dopo Russia, Cina, Germania e Stati Uniti e secondo tra i Paesi europei, nonché terzo cliente di Ankara dopo Germania e Regno Unito. L’interscambio commerciale ha raggiunto 17,9 miliardi di dollari, con 8,6 miliardi di esportazioni italiane verso la Turchia e 9,3 miliardi di export turco verso l’Italia. Rispetto al 2018, l’interscambio si è ridotto del 9,1 per cento. Per quanto riguarda gli investimenti diretto esteri, nel 2018 l’Italia ha fatto investimenti per 523 milioni di dollari, rispetto a 128 milioni del 2017, e ha confermato la propria presenza nel Paese con oltre 1.400 aziende. I settori di cooperazione economica più importanti sono l'industria manifatturiera (con impianti produttivi di imprese italiane in Turchia), il settore energetico, la presenza in Turchia delle banche italiane, i progetti infrastrutturali e l'industria della difesa. (Tua)