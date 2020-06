© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 17 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana; schiarite in serata, sono previsti 31 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3144m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: una circolazione instabile subentra da ovest, favorendo lo sviluppo e il transito di rovesci e temporali su gran parte del nordovest italiano tra la notte e il mattino, con fenomeni localmente intensi in particolare su medio-alto Piemonte. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento a partire da sudovest con parziali schiarite, l'atmosfera rimarrà comunque ancora instabile con residui acquazzoni sui settori montuosi e pedemontane piemontesi. Contesto termico più fresco rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione debole variabile con temporanei rinforzi durante le manifestazioni temporalesche. Mar ligure poco mosso o mosso. (Rpi)