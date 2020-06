Fase 3: Catalfo, con Gualtieri firmato decreto per trasferire 250 milioni di euro a Fondo artigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, chiarisce: "Come governo, uno dei nostri principali obiettivi è quello di continuare a sostenere commercianti e artigiani con tutti gli strumenti e le risorse possibili. Come sottolineato oggi nell’ambito dei lavori a Villa Pamphilj - spiega su Facebook - questo è un nostro preciso dovere nei confronti di realtà che rappresentano una colonna portante del tessuto produttivo italiano. Per questo motivo ho firmato, insieme al ministro dell’Economia Gualtieri, il decreto - ora alla Corte dei Conti - che trasferisce circa 250 milioni di euro al fondo artigiani, che andranno a finanziare le misure di sostegno al reddito previste nel decreto Rilancio".(Rin)