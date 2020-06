Slovenia: colloquio tra ministro Interno e commissario Ue Johansson su Patto immigrazione e asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conversazione odierna il ministro Hojs ha ringraziato il commissario per l'invito ad un colloquio e ha espresso "le grandi aspettative" della Slovenia riguardo al nuovo documento. "È essenziale per la Slovenia frenare la migrazione illegale, gestire meglio le frontiere esterne dell'Unione europea e ritornare ad un normale funzionamento dell'area Schengen", ha affermato il ministro Hojs, sottolineando la necessità di una riforma rapida del Sistema europeo comune di asilo. Il ministro ha anche sottolineato che la Slovenia si oppone alla ricollocazione obbligatoria dei migranti, in quanto potrebbe essere "un ulteriore fattore scatenante" per la migrazione illegale. Hojs ha infine auspicato che l'Unione europea svolga un ruolo ancora maggiore negli accordi da stipulare con i paesi terzi. (Seb)