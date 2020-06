Autostrade: Conte, dossier Aspi va chiuso, proposta transattiva inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta transattiva di Autostrade per l’Italia (Aspi) "non è accettabile da parte del governo: a questo punto il dossier va chiuso". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante un’intervista rilasciata a "Fanpage". "Per quanto riguarda Autostrade, ho già detto ai ministri competenti che bisogna chiudere il dossier il prima possibile, perché ce lo stiamo trascinando da un po' di tempo ed è un’incertezza che deve avere termine", ha detto il premier, ribadendo che l’esecutivo considera conclamate le inadempienze del concessionario e aggiungendo il no definitivo alla proposta fatta da Aspi per un piano da circa 2,9 miliardi di euro tra sconti tariffari e contributi allo sviluppo di infrastrutture. (Rin)