Coronavirus: Consiglio regionale Lombardia approva mozione per test a tariffa standard e tamponi gratis (2)

- (segue) Il testo votato oggi in Aula consiliare "è frutto della sintesi di distinte mozioni presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, entrambe relative a tamponi e test sierologici. Tutte le parti interessate hanno estrapolato le varie richieste e ne è scaturita una mozione alla quale ho lavorato in prima persona, sunto delle proposte su tamponi e test di tutte le forze politiche in Consiglio", commenta il consigliere regionale della Lega Alessandro Cappellari. Per il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, "oggi il Consiglio regionale, su nostra iniziativa, ha imposto alla giunta regionale di fare un nuovo e importante passo indietro sulla strategia di contrasto all'epidemia, questa volta su test e tamponi. Un cambio di strategia - continua - che chiediamo da tempo, inascoltati, e che oggi vede finalmente d'accordo anche le forze di maggioranza del Pirellone: speriamo che si possa recuperare il tempo perduto. Una migliore e più capillare campagna di verifica della diffusione del virus, tramite test sierologici, e della attuale presenza, tramite i tamponi, è la strada da percorrere per liberare, finalmente, la Lombardia da questo terribile morbo". Esprime soddisfazione la consigliera di Italia viva, Patrizia Baffi, che sottolinea come si tratti di "un risultato importante, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid frutto del lavoro di tutte le forze politiche, con cui il Consiglio oggi ha impegnato la Giunta regionale a mantenere la verifica della eventuale contagiosità per i positivi tramite tampone rinofaringeo nell'ambito della sanità pubblica gratuita e ad individuare un costo 'standard' a carico del cittadino per il test sierologico". (Rem)