Energia: Bulgaria, ministro Petkova a colloquio con vertici Agenzia per il nucleare

- Il ministro dell'Energia della Bulgaria, Temenuzka Petkova, ha avuto oggi una conversazione telefonica con William Magwood, direttore generale dell'Agenzia per l'energia nucleare (Aen), organo specifico dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (Ocse). Secondo quanto riferisce una nota del ministero bulgaro, al centro del colloquio sono state le centrali presenti nel territorio nazionale. Petkova ha osservato che l'energia nucleare svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza energetica nazionale, regionale ed europea. Negli ultimi 40 anni, ha detto Petkova, la centrale nucleare di Kozloduy è stata per il paese "un pilastro", poiché ha ricoperto oltre il 30 per cento della produzione energetica nazionale. Il ministro ha poi illustrato a Magwood la procedura di attuazione del progetto relativo alla centrale di Belene, visto come soluzione a lungo termine per fornire energia in modo affidabile e continuativo. Altro tema al centro della conversazione odierna è stata la richiesta di adesione della Bulgaria all'Aen a partire dal primo gennaio 2021. La decisione di aderire all'Aen è stata approvata dal governo di Sofia alla fine del 2019. La candidatura bulgara è stata finora sostenuta da tutti gli stati membri dell'Agenzia e si attende ora il parere finale da parte dell'Ocse. (Seb)